Mãe de concorrente do «Big Brother» revela: «Tive medo que ela confundisse os sentimentos»

Há 59 min

No «Dois às 10», Carla Marques, mãe de Érica do «Big Brother», partilhou a sua experiência de acompanhar a filha no reality show. Mostrou-se preocupada com a forma como Érica é vista pelo público, mencionando os comentários negativos recebidos. Expressou ainda alguma apreensão em relação ao envolvimento de Érica com Dinis, temendo que a filha confundisse os seus sentimentos dentro da casa. A conversa com Cláudio Ramos abordou ainda a personalidade divertida e emotiva de Érica, e a importância do apoio da família e amigos. Saiba mais em TVI Player