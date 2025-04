Mãe de jovem com anorexia partilha a sua luta silenciosa: «Não percebi logo»

Há 46 min

No «Dois às 10», Sofia partilha a sua experiência ao lidar com a anorexia da filha Sara. Revela que, no início, não percebeu logo a gravidade da situação, pois coincidiu com o final do ano escolar e o seu trabalho. «Eu não percebi logo, repare, era em junho, estava no final do ano escolar, eu ainda estava a trabalhar», recorda. A anorexia manifestou-se de forma gradual, com Sara a evitar as refeições familiares, justificando com atividades como desporto. Sofia explica que comentários sobre alimentação, mesmo que bem-intencionados, podem ser prejudiciais: «Aquela coisa do come, tens de comer... Não se pode dizer». A perceção da anorexia surgiu durante as férias de verão, quando Sofia notou comportamentos alimentares estranhos em Sara, como comer apenas um pouco de melão ao pequeno-almoço. A situação agravou-se até um desmaio, alertando Sofia para a necessidade de agir. Saiba mais em TVI Player