Mãe de Pedro Jorge admite tristeza com os últimos acontecimentos na casa: «Eu nunca ouvi palavras daquelas»

Há 1h e 53min
No «Dois às 10», recebemos Filipa, irmã de Marisa, e Regina, mãe de Pedro Jorge, para comentarem as mais recentes novidades sobre o casal que mais tem dado que falar na casa. Marisa e Pedro Jorge entraram como casal e, apesar de o segredo ainda não ter sido descoberto, os sentimentos começam a vir ao de cima — os ciúmes aumentam e as discussões tornam-se cada vez mais intensas. Será que o amor vai resistir à pressão do jogo?

