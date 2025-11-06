Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Mãe de Pedro Jorge sobre a proximidade de Marisa e Bruno: «Não consigo ainda perceber»

Há 57 min
Mãe de Pedro Jorge sobre a proximidade de Marisa e Bruno: «Não consigo ainda perceber» - TVI

No «Dois às 10», recebemos Filipa, irmã de Marisa, e Regina, mãe de Pedro Jorge, para comentarem as mais recentes novidades sobre o casal que mais tem dado que falar na casa. Marisa e Pedro Jorge entraram como casal e, apesar de o segredo ainda não ter sido descoberto, os sentimentos começam a vir ao de cima — os ciúmes aumentam e as discussões tornam-se cada vez mais intensas. Será que o amor vai resistir à pressão do jogo?

Mais Vistos

Hoje vende imóveis de luxo, mas foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90

V+ TVI
Ontem às 12:04
1

Família real de luto. Queda fatal deixa ingleses em choque

V+ TVI
Ontem às 10:09
2

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Secret Story
Ontem às 17:50
3

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

Secret Story
21 out, 15:27
4

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Secret Story
Há 1h e 38min
5

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Secret Story
29 out, 12:25
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Secret Story
Ontem às 17:50

Noivado chegou ao fim? João Moura Caetano esclarece tudo sobre relação com Luíza Abreu

Secret Story
Ontem às 18:57

Cristina Ferreira partilha jantar com o filho e um pormenor salta à vista

Dois às 10
Há 3h e 43min

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Novelas
Hoje às 08:41

Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral

Secret Story
Ontem às 21:40

Susana Gravato estaria prestes a mudar de vida quando o filho a matou

Dois às 10
Ontem às 16:34

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 5 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Benedita morre

A Protegida
Ontem às 23:10

Imagens mostram agressões violentas entre alunas de escola em Amarante

TVI Jornal
Ontem às 14:11

Secret Story 9 - Especial - 5 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Terra Forte: Flor e a família chegam ao Brasil

Terra Forte
Ontem às 22:10

Homem assassinado em Alcobaça por ciúmes. Suspeito entregou-se à GNR

Jornal Nacional
Ontem às 21:37
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião»

Dois às 10
Há 50 min

Mãe de Pedro Jorge sobre a proximidade de Marisa e Bruno: «Não consigo ainda perceber»

Dois às 10
Há 57 min

Cláudio Ramos confronta familiares de Marisa e Pedro Jorge: «Acham que o casamento resiste?»

Dois às 10
Há 1h e 2min

Mãe de Pedro Jorge reage a polémica entre o filho e Marisa: «Foi um trauma ouvir a Marisa falar conforme falou»

Dois às 10
Há 1h e 3min

Cristina Ferreira confronta mãe de Pedro Jorge sobre a ligação entre o filho e Liliana

Dois às 10
Há 1h e 8min

Mãe de Pedro Jorge recorda momento difícil da filha de Marisa e Pedro Jorge: «Foi traumático para ela»

Dois às 10
Há 1h e 12min
Mais

NOVELAS

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Novelas
Hoje às 08:41

Vem aí em «A Protegida»: Jorge fica a tremer com aviso de JD

Novelas
Há 2h e 50min

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Novelas
Há 2h e 40min

Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Novelas
Ontem às 14:50

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Novelas
Há 1h e 58min

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor

Novelas
Há 1h e 26min