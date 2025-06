Mãe defende filho acusado de matar a irmã menor: «Ele não consegue nem matar um gafanhoto, como é que ia matar a irmã»

Há 2h e 26min

No «Dois às 10», foi partilhada a emocionante história de Elizabete, uma mãe que vive com a dor de ter perdido a filha Lara, brutalmente assassinada aos 17 anos. Apesar de o filho, Alexandre, ter sido condenado a 10 anos de prisão pelo crime, Elizabete recusa-se a acreditar na sua culpa. Determinada a descobrir a verdade, pede ajuda na sua busca por justiça. Uma narrativa marcada pelo sofrimento, pela esperança e pela luta no seio de uma família dilacerada.