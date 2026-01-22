Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Mãe pede ajuda para a filha: "Estamos sem dinheiro para o resto"

Há 39 min
Mãe pede ajuda para a filha: “Estamos sem dinheiro para o resto” - TVI

No “Dois às 10”, ficamos a conhecer a história de Mafalda, diagnosticada com síndrome CTNNB1, uma condição genética rara que afeta de forma profunda o seu desenvolvimento. Tão rara é esta síndrome que Mafalda foi a primeira criança a ser diagnosticada em Portugal. Este ano, a família enfrenta uma decisão difícil e cheia de esperança: Mafalda vai participar como cobaia num ensaio clínico de terapia génica, um tratamento inovador que pode trazer melhorias significativas, mas que envolve também riscos e muitas incertezas.

