Mãe pede ajuda para encontrar dador de medula para filha de seis anos

Hoje às 11:58

No “Dois às 10”, damos a conhecer a história da pequena Beatriz, uma menina de apenas 6 anos que há um ano luta com uma coragem imensa contra uma leucemia. Em dezembro, o seu estado de saúde agravou-se e a quimioterapia deixou de fazer efeito, tornando urgente uma nova esperança: uma transfusão de medula óssea a realizar em Espanha. Para que este tratamento possa avançar, a mãe, Lucimar, e a Beatriz terão de permanecer naquele país cerca de dois meses — um período difícil, não só emocionalmente, mas também financeiramente.