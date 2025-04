Mãe recorda diagnóstico chocante: «Acabei por aceitar, afinal de contas é meu filho»

Hoje às 11:08

No «Dois às 10», conhecemos a história de Ricardo, um jovem de 14 anos com paralisia cerebral, cuja condição transformou a vida dos seus pais, Maria e António. Apesar de uma gravidez tranquila, Maria começou a notar diferenças em Ricardo a partir dos três meses, percebendo que «algo não estava bem». António também sentiu que algo estava errado logo após o nascimento do filho. O diagnóstico de epilepsia surgiu após uma ressonância magnética, revelando um caminho de desafios. Após o diagnóstico de epilepsia, Ricardo foi internado por quase um ano, período em que descobriram várias outras doenças, incluindo pneumonia. Maria confessa o choque e a dificuldade em aceitar o diagnóstico de paralisia cerebral, contrastando com a experiência de ter uma filha saudável. A vida familiar mudou drasticamente, com Maria e António a reconhecerem que Ricardo será dependente deles para sempre, necessitando de cuidados constantes. A rotina do casal foi alterada, e os momentos a sós tornaram-se raros. Maria recorda com saudade os tempos em que podiam sair e divertir-se juntos. A mudança foi difícil, e a luta diária persiste há 14 anos. Maria recorda que os primeiros sinais surgiram quando Ricardo não seguia com o olhar e não segurava a cabeça. Ricardo começou a ter crises de epilepsia aos quatro meses e passou a ser alimentado por sonda no nariz. «Foi uma mudança muito difícil», recordam. Saiba mais em TVI Player