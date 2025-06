Mãe sustenta filhas com um salário mínimo: «Como é que se diz a quatro crianças que o pai morreu?»

Há 2h e 32min

Cláudia Henriques viveu um amor de 22 anos com Rogério, o homem que conheceu aos 15 anos e com quem construiu uma família unida e numerosa. Juntos tiveram quatro filhas: uma adolescente de 15 anos, Eva, de 12, uma menina de 4 anos e a pequena Sofia, com apenas 17 meses.

Mas tudo mudou no início deste ano. A 9 de janeiro, precisamente no dia em que Eva celebrava o seu 12.º aniversário, uma tragédia abalou a família. Rogério, de 42 anos, sofreu um grave acidente com um trator. Apesar de ter chegado consciente às urgências, o socorro demorou demasiado tempo. O marido de Cláudia entrou em coma e acabou por ser declarado em morte cerebral.