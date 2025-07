Há 3h e 31min

No «Dois às 10», Mafalda Diamond partilhou com Cláudio Ramos que foi diagnosticada com alopecia. A ex-concorrente do "Dilema" descobriu o problema pouco tempo antes de entrar no programa e, apesar do susto inicial, conseguiu recuperar. Mafalda mostrou-se tranquila e confiante na sua recuperação.

