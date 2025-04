Mais do que pai e filho: Ricardo e André são companheiros de vida e de treino

Há 1h e 22min

No «Dois às 10», a relação entre Ricardo e André é um exemplo de amizade e competição saudável. A cumplicidade entre pai e filho é evidente, tanto no treino como na vida. A história deles é inspiradora, mostrando como o apoio familiar pode impulsionar o sucesso. André sempre viu o pai a exercitar-se, o que o motivou a seguir os seus passos. «Eu acho que os filhos tendem sempre a seguir um bocadinho as pegadas do pai», afirmou André, sublinhando a influência de Ricardo na sua vida. A competição entre eles é encarada de forma positiva, fortalecendo ainda mais os laços familiares. A rotina matinal de ambos inclui o consumo de água, um hábito saudável que partilham. A dinâmica entre Ricardo e André é cativante, mostrando que a amizade e o orgulho podem coexistir numa relação familiar. Saiba mais em TVI Player