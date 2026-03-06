Manuel Luís Goucha desvenda planos para o futuro: “Não posso falar ainda”

Há 1h e 57min

No “Dois às 10”, Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha levantam o véu sobre o novo talent show da TVI, “Simply The Best - O Melhor dos Melhores”, que estreia já amanhã à noite. Os apresentadores vão contar tudo sobre este grande formato de entretenimento que promete surpreender os portugueses e celebrar talentos extraordinários. Mas antes, mostramos-lhe um pequeno vislumbre daquilo que pode esperar desta nova aposta da estação.