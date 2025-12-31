Manuel Luís Goucha surpreende Banda Filarmónica que precisa de ajuda

Há 1h e 47min

No «Dois às 10», a Associação Filarmónica da Chamusca, que celebra 95 anos de história, recebeu uma surpresa inesquecível de Manuel Luís Goucha. A banda, que é o coração cultural da Carregueira, atravessa um momento difícil por estar sem a sua sede há mais de quatro anos devido à falta de condições do edifício.

Enquanto os elementos da banda partilhavam o seu legado e o esforço para manter viva esta tradição que une gerações, o apresentador surpreendeu tudo e todos com um convite especial: a banda foi convidada por Manuel Luís Goucha para participar no programa «Funtástico». Este gesto trouxe uma nova esperança à associação, que luta diariamente para angariar fundos e concluir as obras na sua sede.