Manuel Marques: «Mudaram a minha vida»

No «Dois às 10», revelamos como foi o último dia de gravações de «Festa é Festa», marcado por muita emoção e pelas palavras de despedida de quem garante que a novela mudou a sua vida.

No dia 26 de abril de 2021 estreou “Festa é Festa” e as aventuras na aldeia da Bela Vida conquistaram logo os corações dos portugueses! Foram 1199 episódios, 9 temporadas, mais de 200 atores… e quatro anos e meio depois, está na hora de nos despedirmos. O último episódio de Festa é Festa é já amanhã!