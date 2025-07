Manuel Rodrigues comenta rumores sobre Carina Frias e namorada reage em direto: «Como é que se aguenta?» - Veja a conversa completa

Há 2h e 41min

No «Dois às 10», Manuel Rodrigues dá a sua primeira entrevista após ter conquistado o quarto lugar no «Big Brother 2025».

O concorrente revela os momentos mais marcantes da sua experiência na casa mais vigiada do país, partilhando como esta aventura mudou a sua vida. Manuel fala ainda sobre os desafios que enfrentou ao longo do programa, desde a convivência diária com os outros participantes até as provas e as situações de pressão que o fizeram crescer.

Manuel destaca um episódio em particular, que considera decisivo para a sua permanência no jogo, e não esconde a emoção ao recordar os momentos de maior tensão e alegria dentro da casa.

Além disso, a namorada de Manuel, Sofia, esteve presente no estúdio para comentar a prestação do namorado e as polémicas que marcaram a edição deste ano. Sofia revelou como acompanhou o programa de fora, expressou o seu apoio incondicional e esclareceu algumas controvérsias que envolveram Manuel, defendendo a sua postura e explicando a sua visão dos acontecimentos.