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Manuel sobre o Alzheimer da mulher: “Perdi a companheira da vida, estou sozinho”

Há 1h e 58min
Manuel sobre o Alzheimer da mulher: “Perdi a companheira da vida, estou sozinho” - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente do Sr. Manuel, ou “Nelinho”, como é carinhosamente conhecido na sua terra. Aos 86 anos, continua a cuidar diariamente da sua mulher, Luísa, com a mesma dedicação e amor que prometeu no dia em que casaram. Um testemunho inspirador de companheirismo, entrega e da força dos votos feitos "na saúde e na doença", que emocionará todos os que acreditam no verdadeiro significado do amor.
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