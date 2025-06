Marca de Isabel Figueira: Peças únicas e exclusivas!

Há 3h e 33min

No «Dois às 10», Isabel Figueira apresentou a sua nova marca um projeto que nasceu no final do ano passado. A marca oferece peças feitas à mão com pedras e missangas. Isabel Figueira mencionou que não tem dado entrevistas, mas este projeto é tão especial que mereceu uma exceção. A marca oferece braletes únicas e exclusivas, bem como saias versáteis que podem ser usadas de várias maneiras, incluindo como vestidos. «Não há nenhuma igual a esta», afirma Isabel, referindo-se a uma das braletes. Saiba mais em TVI Player