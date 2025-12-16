Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
“Marca vesti-lo para colocá-lo num caixão”: Cátia recorda a morte trágica do filho com um mês e meio

Há 1h e 32min
“Marca vesti-lo para colocá-lo num caixão”: Cátia recorda a morte trágica do filho com um mês e meio - TVI

No “Dois às 10”, Cátia partilha um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Depois de uma gravidez tranquila e de um parto que correu pelo melhor, viveu dias de pura felicidade com o nascimento do pequeno Gustavo. No entanto, um mês e meio depois, o inimaginável aconteceu: Gustavo morreu de morte súbita, deixando Cátia mergulhada numa dor profunda e levando consigo um pedaço do seu coração. Uma história comovente de amor, perda e saudade, contada na primeira pessoa.

