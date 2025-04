Margarida Rebelo Pinto apresenta novidade: «É extraordinário.»

1 abr, 10:44

No «Dois às 10», Margarida Rebelo Pinto apresentou o seu novo livro, «A Grande Ilusão», e partilhou a sua paixão pela escrita. A escritora, que se descreve como «a pessoa que quis sempre ser», revelou que a capa do seu novo livro foi criada por um novo talento da editora, uma experiência que a deixou muito feliz. Cláudio Ramos deu as boas-vindas à escritora, afirmando que «já não te víamos há uma eternidade». Margarida partilhou a sua surpresa com a nova equipa da editora, composta por pessoas mais jovens e dinâmicas. A conversa também abordou a persistência da escritora, que afirma: «Eu nunca desisto de nada». A escritora revelou que sempre teve uma paixão pela escrita e que, mesmo antes de se tornar escritora, procurou trabalhos ligados à criatividade e ao jornalismo. A sua determinação em alcançar o sonho de ser escritora é inspiradora, mostrando que com paixão e persistência é possível alcançar os objetivos. Saiba mais em TVI Player