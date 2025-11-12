Ganhe 5000€ em cartão!
Maria Adelaide, 84 anos: a prova viva de que a felicidade é possível após a adversidade

Há 37 min
Maria Adelaide, 84 anos: a prova viva de que a felicidade é possível após a adversidade - TVI

No «Dois às 10», Maria Adelaide já passou por várias provações na vida mas aos 84 anos é uma mulher ativa e diz viver feliz. Maria diz que foi feliz e não tem solidão nem medo da morte. Está preparada para morrer. Fala das origens e da vinda para Lisboa. Fala do filho, do pai e do marido. Maria foi cuidadora do marido e do pai que morreram com 8 dias de diferença. Fez o luto através da mente. Diz ter uma capacidade de ultrapassar as desgraças e as contrariedades. Hoje ultrapassa os momentos menos bons a fazer o bem. É presidente da universidade sénior da Amadora e diz ser muito feliz. “Dá me uma satisfação enorme eu entrar aqui e ver as pessoas felizes.” Enquanto puder fazer o bem vai-se manter em pé.

