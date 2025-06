Maria Botelho Moniz lança questão a Cristina Ferreira em direto: «Já que tenho aqui senhora diretora, posso perguntar…»

24 jun, 10:54

No «Dois às 10», Maria Botelho Moniz revela tudo o que os telespetadores podem esperar da nova edição do «Big Brother Verão». Esta temporada traz uma casa repleta de influenciadores e celebridades, com desafios nunca antes vistos, entradas-relâmpago e poderes especiais que prometem alterar por completo a dinâmica do jogo. Os participantes terão a possibilidade de entrar e sair a qualquer momento, o que manterá o público constantemente atento. Maria partilha também a sua emoção por abraçar este projeto, que representa a concretização de um sonho antigo de apresentar um reality show, e convida o público a acompanhar esta edição que estreia já na próxima segunda-feira, dia 30, na TVI.