Maria Botelho Moniz recorda momento na gala de estreia do «Big Brother Verão»: «Achei que ia cair para o lado»

Há 49 min
Maria Botelho Moniz recorda momento na gala de estreia do «Big Brother Verão»: «Achei que ia cair para o lado» - TVI

No «Dois às 10», Maria Botelho Moniz partilhou a emoção da sua estreia como apresentadora do «Big Brother Verão», revelando como tem sido viver este verdadeiro sonho. A apresentadora falou sobre o entusiasmo com que abraçou este novo desafio e destacou o carinho e apoio que tem recebido do público. Durante a conversa, Maria abriu ainda o coração sobre o momento positivo que está a viver, tanto a nível pessoal como profissional, mostrando-se grata por esta fase tão especial da sua vida.

