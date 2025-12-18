Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"

Há 36 min
Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia" - TVI

No “Dois às 10”, todos ficam em sentido para receber a Major Maria Botelho Moniz, que se apresenta ao serviço para uma missão muito especial: dar a conhecer a "1.ª Companhia". A estreia acontece já no dia 1 de Janeiro e promete marcar o regresso de um formato que fez história. Depois de 20 anos fora dos ecrãs, o reality show está de volta à TVI, agora renovado e com novidades imperdíveis que vão surpreender os espectadores desde o primeiro minuto.

Mais Vistos

Este mercado de Natal em Portugal está a chamar a atenção no estrangeiro - e é fácil perceber porquê

V+ TVI
Ontem às 10:11
1

Aos 47 anos, atriz da TVI é mãe pela primeira vez. Foto da bebé está a encantar os fãs

Dois às 10
Há 3h e 17min
2

Ana foi expulsa do Secret Story

Dois às 10
15 dez, 11:42
3

Mal saiu do «Secret Story», Ana correu para os braços de pessoa especial

Dois às 10
16 dez, 15:26
4

Alda Gomes

Dois às 10
Há 3h e 25min
5

A minha mulher revelou o meu segredo na noite de Natal: «Humilhou-me perante toda a família»

V+ TVI
Ontem às 18:12
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira toma decisão importante e mostra resultados na sua forma física: «Como se vê na última foto»

Dois às 10
Ontem às 11:53

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Novelas
Ontem às 10:43

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Dois às 10
Ontem às 09:33

Morte na família de Cristiano Ronaldo deixa o clã de luto: «Parece mentira»

V+ TVI
Ontem às 12:23

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da 1.ª Companhia: «Tenho rédeas para agarrar esta tropa»

Secret Story
Ontem às 17:46

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima exige a Sammy saber o que sente por Flor

Novelas
Ontem às 08:56

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 17 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:58

Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece

Secret Story
Hoje às 02:29

A Protegida: Mariana dá uma verdadeira lição sobre parentalidade a Gina

A Protegida
Ontem às 23:13

Marisa faz declaração de amor a Pedro: «Tinha saudades...»

Secret Story
Há 1h e 27min

Secret Story 9 - Especial - 17 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

Terra Forte: O confronto tenso de António e Sammy

Terra Forte
Ontem às 22:11
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Enfermeira vê-se obrigada a continuar a atender utente que a agrediu violentamente

Dois às 10
Há 19 min

Depois de ser agredida no local de trabalho, Marta foi ajudada por um jovem de 17 anos

Dois às 10
Há 23 min

Cristina Ferreira recebe convidada que viveu situação violenta: “Está mesmo muito nervosa”

Dois às 10
Há 24 min

Marta é enfermeira e foi agredida por utente: “Começou a falar aos gritos e a encostar a testa à minha, pontapeou-me, puxou-me o rabo-de-cavalo…”

Dois às 10
Há 29 min

Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Dois às 10
Há 35 min

Maria Botelho Moniz sobre a sua nova forma física: “Sinto que estou a voltar a mim”

Dois às 10
Há 35 min
Mais

NOVELAS

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Novelas
Ontem às 10:43

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
Ontem às 11:08

«Os bebés de quem tanto falamos»: O gesto solidário de Sara Prata e da filha de 5 anos que emocionou todos

Novelas
Ontem às 15:02

Bastidores de «Terra Forte»: Rita Pereira abre as portas do estúdio e revela todos os segredos

Novelas
Ontem às 14:34

«Estas cicatrizes vão contar a história de um filho que cuidou do pai»: A história comovente de ator famoso

Novelas
Ontem às 14:49

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Novelas
Ontem às 09:31