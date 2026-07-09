Maria Cerqueira Gomes reage à hipótese de voltar às manhãs da TVI: “Arrasava-me emocionalmente”

Há 2h e 56min

No “Dois às 10”, recebemos Maria Cerqueira Gomes, que fez uma pausa na sua viagem pelo país, onde apresenta as "Novas 7 Maravilhas de Portugal", para tomar o pequeno-almoço connosco e partilhar os detalhes desta aventura de verão. Durante a conversa, a apresentadora foi ainda desafiada a comentar a possibilidade de regressar às manhãs da TVI e respondeu de forma sincera, admitindo que essa fase da sua carreira a “arrasava emocionalmente”.