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Maria foi baleada aos 5 anos e ainda carrega ao peito a bala que a atingiu

Há 1h e 23min
Maria foi baleada aos 5 anos e ainda carrega ao peito a bala que a atingiu - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a impressionante história de Maria, que aos 5 anos foi atingida por uma bala e, quase quatro décadas depois, continua a viver com esse projétil alojado no peito. Hoje, aos 44 anos, enfrenta novos desafios, uma vez que a bala começou a afetar a sua saúde. Numa viagem carregada de emoção, regressámos com Maria ao local onde tudo aconteceu, revisitando memórias marcantes de um episódio que mudou a sua vida para sempre.
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