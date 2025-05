Há 2h e 22min

No «Dois às 10», Maria João explica que escrever cartas para a mãe é a forma mais bonita que encontrou de a homenagear. Através da escrita, ela expressa a sua saudade, partilha as suas conquistas e mantém viva a memória da mãe que considera uma «pessoa incrível». Maria João fala sobre a dor da perda e a importância de manter as memórias vivas. Saiba mais em TVI Player