Maria João Lopo de Carvalho começou a escrever aos oito anos. Hoje, é autora de 80 obras literárias

Há 1h e 57min
Maria João Lopo de Carvalho começou a escrever aos oito anos. Hoje, é autora de 80 obras literárias - TVI

No «Dois às 10», conhecemos Maria João Lopo de Carvalho, uma mulher que cresceu rodeada de livros e de histórias, influenciada pelo pai, jornalista e escritor. Apesar de as expectativas da mãe e da avó paterna apontarem para uma vida dedicada à medicina, à família e ao lar, Maria João decidiu traçar o seu próprio caminho. Rompeu com os planos que lhe estavam destinados e construiu uma carreira marcada pela escrita, pela criatividade e pela coragem de seguir a sua verdadeira paixão.

