Há 2h e 18min

No «Dois às 10», Maria João Sousa partilha a sua experiência com a perda da mãe, vítima de um linfoma do sistema nervoso central há dois anos. A jovem recorda com carinho a sua relação próxima com a mãe e a dor da sua ausência. Maria João Sousa fala sobre os primeiros sintomas, o diagnóstico e a luta da mãe contra o cancro. Saiba mais em TVI Player