Há 2h e 15min

No «Dois às 10», Maria João partilha a experiência dolorosa da perda da sua mãe há dois anos, vítima de um linfoma do sistema nervoso central. A convidada recorda os momentos finais da mãe, desde a entrada em coma até ao dia do falecimento. Maria João descreve a dificuldade em lidar com a ausência da mãe e a dor que sente até aos dias de hoje. Saiba mais em TVI Player