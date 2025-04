Há 1h e 28min

No «Dois às 10», Mariana, ex-concorrente do Big Brother, critica a postura dos colegas após a sua saída. A jovem afirma que alguns concorrentes não foram genuínos e que tentaram silenciá-la. Mariana sentiu-se desprotegida e dececionada com a atitude do grupo.