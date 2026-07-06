Mariana gera onda de críticas após dançar de roupa interior. Cinha Jardim reage: “Não achei próprio”

Há 2h e 54min

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz comentam a última gala do “Big Brother Verão”, marcada por momentos de tensão, surpresas e várias opiniões sobre o desempenho dos concorrentes. Em destaque esteve a polémica em torno de Mariana, que foi alvo de uma onda de críticas depois de dançar em roupa interior dentro da casa. Cinha Jardim não escondeu a sua opinião sobre o episódio.