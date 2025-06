Mariana perdeu os pais da mesma forma: «Ela foi adormecer-me e não acordou mais»

Há 49 min

No «Dois às 10», Mariana, de 20 anos, partilha a sua história de vida marcada pela perda dos pais. A jovem confessa que não estava preparada para lidar com a dor e a solidão da orfandade e recorda com emoção a forma como tudo aconteceu, desde a morte repentina da mãe à partida do pai na véspera do seu aniversário. Mariana abre o coração e emociona-se ao recordar as memórias que guarda dos pais. Saiba mais em TVI Player