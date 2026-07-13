Mariana Salgueiro fala do acidente que ditou o fim da sua relação: “Não vou ficar contigo, nem eu nem ninguém”

Há 44 min

No “Dois às 10”, recebemos Mariana Salgueiro, a terceira concorrente expulsa desta edição do “Big Brother Verão”. Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente faz um balanço da sua experiência no reality show e abre o coração sobre um dos momentos mais difíceis da sua vida. Mariana recorda o acidente que acabou por ditar o fim da sua relação e revela as palavras que mais a marcaram: “Não vou ficar contigo, nem eu nem ninguém”.