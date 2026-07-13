No “Dois às 10”, recebemos Mariana Salgueiro, a terceira concorrente expulsa desta edição do “Big Brother Verão”. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente faz um balanço da sua prestação no reality show e responde às críticas que recebeu por ter dançado de roupa interior. Sem rodeios, explica o contexto do momento e deixa uma resposta contundente: “É pena não se ver”.
Mariana Salgueiro reage às duras críticas que recebeu após ter dançado de roupa interior: “É pena não se ver”
Há 1h e 23min