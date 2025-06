Mariana sobre a mãe de acolhimento: «Eu senti. Eu sabia que a minha mãe tinha morrido»

Há 2h e 48min

No «Dois às 10», Mariana Monteiro partilhou a sua história de vida marcada pelo desejo de ter uma família. Tendo crescido numa casa de acolhimento desde os três meses de idade, após a morte do pai e a sua mãe a colocar numa instituição por falta de condições, Mariana sempre sonhou em construir a sua própria família. Apesar de tudo, Mariana sente orgulho pela luta da sua mãe e compreende as suas decisões. Aos 12 anos, após a morte da mãe de acolhimento, Mariana voltou a viver com a mãe biológica, mas a adaptação foi difícil e acabou por sair de casa. No programa, recordou com carinho a sua mãe de acolhimento e o amor que recebeu. Saiba mais em TVI Player