Marido de Márcia morreu num acidente de mota há três semanas: “Foi passear de mota, mas, desta vez, não voltou”

Há 1h e 48min

No “Dois às 10”, partilhamos a história profundamente marcante de Márcia, que viu a sua vida mudar de forma irreversível. Há três semanas, o marido, Miguel, perdeu a vida num acidente de mota, deixando para trás a família que vivia uma fase feliz e plena. Entre a dor da perda e a necessidade de seguir em frente, Márcia enfrenta agora o desafio de cuidar sozinha dos três filhos — Afonso, de 9 anos, Santiago, de 5, e o pequeno Vicente, de apenas oito meses — encontrando força onde antes existia um amor partilhado.