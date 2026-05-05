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Marido de Márcia morreu num acidente de mota há três semanas: “Foi passear de mota, mas, desta vez, não voltou”

Há 1h e 48min
Marido de Márcia morreu num acidente de mota há três semanas: “Foi passear de mota, mas, desta vez, não voltou” - TVI

No “Dois às 10”, partilhamos a história profundamente marcante de Márcia, que viu a sua vida mudar de forma irreversível. Há três semanas, o marido, Miguel, perdeu a vida num acidente de mota, deixando para trás a família que vivia uma fase feliz e plena. Entre a dor da perda e a necessidade de seguir em frente, Márcia enfrenta agora o desafio de cuidar sozinha dos três filhos — Afonso, de 9 anos, Santiago, de 5, e o pequeno Vicente, de apenas oito meses — encontrando força onde antes existia um amor partilhado.

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