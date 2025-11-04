Marília cresceu a ver a avó e a mãe a serem agredidas pelos companheiros

Há 2h e 18min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Marília, uma mulher cuja infância e juventude foram marcadas por um ciclo de dor e violência. Cresceu a assistir à avó a sofrer nas mãos do marido, que se tornava agressivo sempre que bebia, e viu a mãe repetir o mesmo padrão em sucessivos relacionamentos abusivos. As memórias desses tempos deixaram feridas profundas que ainda hoje a acompanham. Nesta conversa com os apresentadores, Marília partilha como estas experiências moldaram a sua vida, as suas relações e a forma como encara o amor e a família — uma reflexão corajosa sobre a importância de quebrar o silêncio e interromper o ciclo da violência doméstica.