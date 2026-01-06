Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

Há 2h e 51min
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Marisa, a 4.ª classificada do “Secret Story 9”. Numa conversa intensa, sincera e carregada de emoção, Marisa faz um balanço aprofundado da sua passagem pela casa mais vigiada do país, recorda os momentos mais marcantes do jogo, as estratégias, os conflitos e as alianças que a levaram até à final, e reflete sobre o impacto pessoal e emocional desta experiência única, revelando ainda como saiu transformada após esta aventura.

