Marisa recorda percurso com Pedro Jorge no “Secret Story 9”: “Sempre disse que o que se passasse lá ficava lá dentro”

Há 1h e 50min

No “Dois às 10”, recebemos Marisa e Pedro Jorge, dois dos protagonistas do fenómeno que foi o “Secret Story 9”. Juntos, formaram um dos casais mais falados de sempre dentro da casa, conquistando o público com a sua relação intensa e cheia de momentos marcantes. Pedro Jorge acabou por se consagrar vencedor do grande prémio, enquanto Marisa alcançou um honroso quarto lugar. Hoje, partilham como tem sido a vida em casal após esta experiência única, os desafios fora da casa e os planos para o futuro.