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Marisa Susana abre o coração ao falar dos problemas enfrentados pelo companheiro: "Não está a ser fácil"

Há 1h e 1min
Marisa Susana abre o coração ao falar dos problemas enfrentados pelo companheiro: "Não está a ser fácil" - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Marisa Susana, a 4.ª classificada do “Secret Story – Desafio Final”, para uma conversa emocionante sobre a sua participação no reality show. Durante a entrevista, a ex-concorrente abriu o coração ao falar sobre a fase delicada que o companheiro atravessa e o impacto que essa situação tem tido na vida de ambos. Emocionada, Marisa confessou que os últimos tempos têm sido particularmente desafiantes.
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