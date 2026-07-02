Marisa Susana abre o coração ao falar dos problemas enfrentados pelo companheiro: "Não está a ser fácil"

Há 1h e 1min

No “Dois às 10”, recebemos Marisa Susana, a 4.ª classificada do “Secret Story – Desafio Final”, para uma conversa emocionante sobre a sua participação no reality show. Durante a entrevista, a ex-concorrente abriu o coração ao falar sobre a fase delicada que o companheiro atravessa e o impacto que essa situação tem tido na vida de ambos. Emocionada, Marisa confessou que os últimos tempos têm sido particularmente desafiantes.