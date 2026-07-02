Marisa Susana revela tempos difíceis após o “Secret Story – Desafio Final”

Há 1h e 20min

No “Dois às 10”, recebemos Marisa Susana, a 4.ª classificada do “Secret Story – Desafio Final”, para uma conversa emocionante sobre a sua participação no reality show. Ao longo da entrevista, recordamos os momentos mais marcantes da sua jornada, os desafios que enfrentou dentro da casa e fazemos um balanço desta experiência que conquistou o público. Além disso, Marisa abre o coração e revela os tempos difíceis que viveu após o fim do programa, partilhando de forma sincera o impacto desta fase da sua vida.