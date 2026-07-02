No “Dois às 10”, recebemos Marisa Susana, a 4.ª classificada do “Secret Story – Desafio Final”, para uma conversa emocionante sobre a sua participação no reality show. Durante a entrevista, recordamos os momentos mais marcantes da sua jornada e os desafios que enfrentou dentro da casa. Marisa falou ainda sobre a relação com Bruno e esclareceu os confrontos entre ambos, revelando que, apesar das divergências, chegaram a partilhar momentos de convívio: “Tínhamos ido almoçar fora”.
Marisa Susana sobre confrontos com Bruno: “Tínhamos ido almoçar fora”
Há 1h e 15min