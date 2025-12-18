Marta é enfermeira e foi agredida por utente: “Começou a falar aos gritos e a encostar a testa à minha, pontapeou-me, puxou-me o rabo-de-cavalo…”

Há 1h e 6min

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Marta, que cresceu numa família dedicada à saúde e seguiu a sua vocação, tornando-se enfermeira. Sempre viveu a profissão com orgulho e entrega, até ser vítima de um grave episódio de violência por parte de uma utente no local de trabalho. Apesar do medo e das profundas marcas emocionais, Marta manteve-se no mesmo serviço onde foi agredida e demonstra uma força notável: regressou ao exercício das suas funções e chegou mesmo a prestar cuidados à utente que a atacou.