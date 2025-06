Marta recorda comentários de colegas que acreditavam que era transexual: «Tens barba e gostas de mulheres»

Há 2h e 21min

No «Dois às 10», Marta Pinho aborda as dificuldades que enfrenta devido aos seus pelos. Explica que ter barba não tem nada a ver com a sua orientação sexual e que gosta de ser mulher tal como é. A convidada partilha ainda que já foi confundida com uma pessoa transsexual por causa da sua barba e que, devido aos insultos que sofre, chegou a criar um alter-ego masculino chamado Miguel. Saiba mais em TVI Player