Marta sobre reações das pessoas à sua barba: «Sei que sou diferente, por isso as pessoas vão olhar para mim»

Há 2h e 13min

No «Dois às 10», Marta partilha a sua experiência com o hirsutismo, uma condição que causa o crescimento excessivo de pelos. Após anos a esconder a sua barba, Marta encontrou o amor e a aceitação na sua namorada, que conheceu através do Tinder. A jovem confessa que a sua namorada foi fundamental para a sua jornada de autoaceitação e para a decisão de assumir publicamente a sua condição. Saiba mais em TVI Player