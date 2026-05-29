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Martim sobre a doença da irmã: “Há uns meses estava com ela a brincar no parque e agora está numa cama de hospital”

Há 34 min
Martim sobre a doença da irmã: “Há uns meses estava com ela a brincar no parque e agora está numa cama de hospital” - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história de superação de Maria Inês. Até aos 9 anos, foi uma criança perfeitamente saudável, mas tudo mudou quando começou a caminhar com o pé direito virado de lado e a apresentar alterações na fala. Os primeiros sinais foram desvalorizados, mas, meses mais tarde, chegou um diagnóstico inesperado: distonia na infância T28, uma doença rara que afeta apenas cerca de 100 pessoas em todo o mundo.
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