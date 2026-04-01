Matilde foi diagnosticada com paralisia cerebral aos 5 anos

1 abr, 11:50

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Carmo e Carlos, que sempre sonharam constituir família. Depois de planearem cuidadosamente a gravidez, viram nascer a sua filha, tornando real o maior dos seus sonhos. No entanto, a felicidade deu lugar a uma dura realidade, daquelas que nenhum pai está preparado para enfrentar, numa história marcada por desafios inesperados, mas também por amor incondicional e força para seguir em frente.