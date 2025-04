Micael Miquelino e a curva da vida que emocionou o País - Cláudio Ramos: «Eu vi o casting dele e é muito forte» »

Hoje às 10:52

No «Dois às 10», Micael Miquelino partilhou a sua «Curva da Vida» no Big Brother, um momento que emocionou o público e permitiu que o conhecessem melhor. A apresentadora anunciou ainda uma conversa com a mãe e a irmã de Micael. Micael recordou a sua infância ao lado do avô agricultor, descrevendo as atividades que partilhavam e a relação especial que os unia. «Sempre gostei de andar com o meu avô, atrás das vacas, andar lá com ele, quando ia aos fins de semana, pôr a monte do meu avô», revelou Micael, demonstrando a importância dessas memórias na sua vida. A mãe e a irmã de Micael comentaram que ele está um pouco receoso no Big Brother, principalmente em relação a dar opiniões que as pessoas não gostem. Saiba mais em TVI Player