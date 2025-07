Há 1h e 17min

No «Dois às 10», Mickael Carreira surpreendeu ao revelar que perdeu mais de 14 quilos, resultado de uma transformação física impressionante. O cantor partilhou detalhes sobre a sua nova rotina de alimentação e exercício, motivada por uma mudança de estilo de vida e bem-estar. Veja as imagens do antes e depois e conheça o percurso que o levou a alcançar esta mudança notável.