O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Miguel Moura confessa medo: «Tenho medo de não presenciar o crescimento dela»

Há 1h e 15min
Miguel Moura confessa medo: «Tenho medo de não presenciar o crescimento dela» - TVI

No «Dois às 10», Miguel Moura partilha a alegria e a emoção de ser pai pela primeira vez. Aos 22 anos, o fadista recebeu nos braços a pequena Ema, nascida a 3 de março, um momento que descreve como um sonho tornado realidade. Entre lágrimas de felicidade, Miguel conta que soube que ia ser pai durante o Rock in Rio e que, desde então, a sua vida ganhou um novo sentido. Revela ainda que foi ele quem cortou o cordão umbilical e que, apesar dos medos e da responsabilidade acrescida, ser pai transformou por completo a sua maneira de ver o mundo. A escolha do nome Ema não foi fácil, mas conquistou o casal pelo seu encanto simples e breve. Coincidência ou destino, Miguel conheceu a namorada Margarida nas festas de Santa Margarida, e agora vivem juntos esta nova e emocionante etapa.

Mais Vistos

Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

Big Brother
Ontem às 19:11
1

O que fez Catarina Miranda antes de regressar ao Big Brother? Estas imagens são de fazer fazer inveja a qualquer um

Big Brother
1 jul, 00:44
2
05:00

Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio

Big Brother
Hoje às 00:54
3

Este jovem ex-concorrente foi pai, já levou Cláudio Ramos ao limite, e é o próximo convidado do Goucha

Goucha
21 mar, 16:31
4

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Dois às 10
Ontem às 17:43
5

Não se podiam ver no Big Brother, mas agora estão cada vez mais cúmplices. A ligação que está a dar que falar

Big Brother
Ontem às 20:04
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Descubra a praia fluvial que parece um resort de luxo, a menos de 2 horas de Lisboa e Porto

V+ TVI
Há 55 min

O beijo na boca que apanhou todos de surpresa. Catarina Miranda termina discussão de forma inédita

Big Brother
Ontem às 23:12

“Já vejo resultados após cinco semanas”: a máquina de depilação mais vendida da Amazon está com desconto

Há 47 min

Vem aí em «A Fazenda»: Ary age nas costas de Júlia e faz o que não deve

Novelas
Há 1h e 15min

Cristina Ferreira sobre Daniela Santos: «O que aconteceu à Daniela foi estar perdidamente apaixonada pelo Afonso»

Dois às 10
Há 1h e 51min

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Dois às 10
Há 1h e 54min

TVI PLAYER

Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio

Big Brother
Hoje às 00:54

Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar»

Big Brother
Hoje às 00:29

Big Brother Verão - Gala - 10 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:25

Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»

Big Brother
Há 1h e 21min

Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»

Big Brother
Há 1h e 38min

Tudo passado e em lágrimas de desespero. O relato da noite de terror na casa

Big Brother
Há 1h e 33min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Herdeiro de Marco Paulo fala sobre o valor da herança: «Não são esses milhões…»

Dois às 10
Há 10 min

Cristina Ferreira confronta herdeiro de Marco Paulo: «Sentiste alguma dúvida na cabeça da tua mulher?»

Dois às 10
Há 12 min

Eduardo Ferreira sobre relação com Marco Paulo: «Eu dei-lhe o que nunca ninguém lhe deu»

Dois às 10
Há 17 min

Eduardo Ferreira revela recado de Marco Paulo: «Vais ser a pessoa mais conhecida de Portugal»

Dois às 10
Há 18 min

Cláudio Ramos confronta Eduardo Ferreira sobre Marco Paulo: «Achas que ele se apaixonou por ti?»

Dois às 10
Há 18 min

Eduardo Ferreira fala sobre o julgamento que passou após a morte de Marco Paulo

Dois às 10
Há 38 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

Novelas
8 ago, 08:34

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

Novelas
8 ago, 10:23

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Novelas
8 ago, 13:21

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
7 ago, 15:32

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
8 ago, 12:03

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Novelas
8 ago, 09:44
IOL Footer MIN